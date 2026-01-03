পোস্টাল ভোটের নিবন্ধন ছাড়ালো ১২ লাখ, শীর্ষে সৌদি প্রবাসীরা

পোস্টাল ভোটের নিবন্ধন ছাড়ালো ১২ লাখ, শীর্ষে সৌদি প্রবাসীরা
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপে নিবন্ধন ছাড়ালো ১২ লাখ ৬১ হাজার ২৫২ জন। সব থেকে বেশি সৌদি প্রবাসীরা নিবন্ধন করেছেন।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) বেলা ১১টা ২০ মিনিটে ইসির ওয়েবসাইট থেকে বিষয়টি জানা গেছে।
ওয়েবসাইটে দেখা গেছে, পোস্টাল ভোট বিডিতে নিবন্ধন করেছেন ১০ লাখ ৮৫ হাজার ৯২৬ জন পুরুষ ও ১ লাখ ৭৫ হাজার ৩৯৫ জন নারী।
গত ১৯ নভেম্বর থেকে নিবন্ধন শুরু হয়েছে, চলবে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। বাংলাদেশ থেকে ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৮২০ জন নিবন্ধন করেছেন। সৌদি প্রবাসীরা নিবন্ধন করেছেন ২ লাখ ১৬ হাজার ৮৩৪ জন।
যেসব দেশে নিবন্ধন চলছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, চীন, মিশর, মোজাম্বিক, লিবিয়া, মরিশাস, হংকং, ব্রাজিল, উগান্ডা, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া, বতসোয়ানা, কেনিয়া, রুয়ান্ডা, আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, তানজানিয়া, সোমালিয়া, ঘানা, গিনি, মরক্কো, দক্ষিণ সুদান, চিলি, সিয়েরা লিওন, ইকুয়েডর, তাইওয়ান, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, গাম্বিয়া, পেরু, জিম্বাবুয়ে, যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব।
এমওএস/এসএনআর/এএসএম