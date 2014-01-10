খালেদা জিয়াকে শ্রদ্ধা জানাতে এলেন যেসব দেশের স্পিকার ও মন্ত্রীরা

খালেদা জিয়াকে শ্রদ্ধা জানাতে এলেন যেসব দেশের স্পিকার ও মন্ত্রীরা
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জানাজা সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে তার জানাজা হয়। এতে লাখ লাখ মানুষ অংশ নেন।
এদিকে খালেদা জিয়াকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ঢাকায় এসেছেন বিভিন্ন দেশের স্পিকার ও মন্ত্রীরা।
তাদের মধ্যে রয়েছেন- পাকিস্তানের স্পিকার সরদার আয়াজ সাদিক, ভুটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডি এন ধুঙ্গিয়েল, ভারতের পররাষ্ট্র বিষয়কমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর, নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বালা নন্দ শর্মা, শ্রীলংকার পররাষ্ট্র, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও পর্যটন বিষয়কমন্ত্রী বিজিথা হেরাথ, মালদ্বীপের উচ্চশিক্ষা, শ্রম ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়কমন্ত্রী ড. আলী হায়দার আহমেদ।
