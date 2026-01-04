  2. জাতীয়

মালিবাগে অচেতন অবস্থায় পড়েছিল এক যুবক, ঢামেকে মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২০ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/ফাইল ছবি

রাজধানীর মালিবাগ এলাকা থেকে অজ্ঞাতনামা (২৫) এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে রমনা থানা পুলিশ। রোববার (৪ জানুয়ারি) দুপুর সোয়া ২টার দিকে মালিবাগের সিআইডি অফিসের সামনে থেকে অচেতন অবস্থায় ওই যুবককে উদ্ধার করা হয়। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

রমনা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. শফিকুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে মালিবাগ সিআইডি অফিসের সামনে থেকে অজ্ঞাত পরিচয়ের ওই যুবককে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরে ঢাকা মেডিকেলে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এসআই মো. শফিকুল আরও জানান, নিহত যুবকের নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অসুস্থতাজনিত কারণে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। নিহতের পরিচয় শনাক্তে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ক্রাইম সিনকে খবর দেওয়া হয়েছে।

