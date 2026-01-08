  2. জাতীয়

শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার ১০

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৮ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ব্যক্তিরা/ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন মো. রিপন (২৫), ইনতেখাম রহমান ইমন (২১), মো. আসিব হোসাইন (২১), মো. আনিছুর রহমান (৩২), মো. জহিরুল ইসলাম (৪৮), মাহাদী ইসলাম (২২), মো. মাহিন (২০), মো. রাজু মিয়া (২৪), মো. বাপ্পি (৩২) ও আঁখি (২১)।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশের বরাত দিয়ে পুলিশ কর্মকর্তা তালেবুর রহমান বলেন, গতকাল বুধবার (৭ জানুয়ারি) শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানকালে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান ডিএমপির এই কর্মকর্তা।

