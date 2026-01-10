  2. খেলাধুলা

‘ম্যাচ চলাকালীন হস্তক্ষেপ একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়’

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক সিলেট থেকে
প্রকাশিত: ০৩:১৮ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
‘ম্যাচ চলাকালীন হস্তক্ষেপ একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়’

বিপিএলে অ্যান্টি করাপশন ইউনিট আকুর তৎপরতা নিয়ে শুক্রবার গুরুতর অভিযোগ তুলেছে ঢাকা ক্যাপিটালস। ম্যানেজারকে না জানিয়ে খেলোয়াড়ের রুমে ঢুকে যাওয়া, ব্যাটিংয়ে নামার আগে জেরার মুখে ফেলা! ঢাকার এসব অভিযোগে আকুর কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে। আকুর কড়াকড়িকে ইতিবাচক হিসেবে নিলেও প্রক্রিয়া সঠিক যেন হয় এটার নিশ্চয়তা চান রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের হেড কোচ হান্নান সরকার।

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আউটার মাঠে শনিবার অনুশীলন করে রাজশাহী। এর মাঝে সাংবাদিকের মুখোমুখি হন হান্নান। এ সময় তাকে ঢাকার অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। যেখানে উল্লেখ করা ৩০ জনের মোবাইল সিজ করার বিষয়টিও। এ প্রসঙ্গে হান্নান বলেন, ‘সত্যি বললে এবার অনেক কড়াকড়ি রয়েছে এটা সত্য। কারণ এর আগে আমি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছি, কোচ হিসেবে কাজ করেছি। যখন এন্টি করাপশন ইস্যুটা এসেছে তখন দেখেছি যেভাবে সামলানো হতো এবার তার চেয়ে একটু আলাদাভাবে করা হচ্ছে। কড়াকড়ি করার ব্যাপারে কিন্তু আমরা সবাই ইতিবাচক এবং আমার মনে হয় সেটা প্রশংসা করা উচিত। কিন্তু যেটাই ঘটবে, যেটাই ঘটানো হবে বা যেটাই দেখা হবে সেটা প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে নিয়মের মধ্যে থেকে করা জরুরী।’

তিনি আরও বলেন, ‘ঢাকার যে বিষয়টা কালকে দেখলাম সংবাদ সম্মেলন করেছেন উনারা। যে বিষয়গুলো শুনেছি বা দেখেছি এই বিষয়টা সম্পর্কে আমি খুব বিস্তারিত বলতে পারবো না। কিন্তু সেটা যদি আমাদের এন্টি কারাপশন ইউনিটের গাইডলাইন অনুযায়ী বা তাদের প্রসেসের মধ্যে থেকে হয় সেটাকে আমি এড়িয়ে যাওয়ার করার সুযোগ নেই।’

তবে ব্যাটিংয়ে নামার আগে কোনো ক্রিকেটারকে জেরা করা যায় কিনা বা কোনো খেলোয়াড়ের রুমে না বলে ঢোকা যায় কিনা এমন প্রশ্নে প্রক্রিয়া অনুসরণের বিষয়ে তাগিদ দেন হান্নান। রাজশাহীর এই হেড কোচ বলেন, ‘স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যেটা সেটা যদি অনুসরণ করা হয় বা তাদেরকে যদি প্রসেসের মধ্যে থেকে সেভাবে দেখা হয়... এমনকি আমার দলের ক্ষেত্রেও যদি আসে সেটা আমরা সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। তবে নিয়মের মধ্যে থেকে যেটা রয়েছে সেটা করলে আর কোনো দ্বিধা বা কোনো সংশয় আসে না।’

ড্রেসিংরুমে জেরা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ‘নিশ্চিতভাবেই কারো রুমে সার্চ করা, কারো মোবাইল সার্চ করা, যেকোনোভাবে উনাদের (আকু) অধিকার রয়েছে। কিন্তু তারও একটা নিয়ম রয়েছে। আমি যতটুকু জানি যে ম্যানেজারকে জানিয়ে সেটা করতে হয়। যদি সেটা করে থাকে তাহলে সেটা নিয়ে আর সেকেন্ড কোনো প্রশ্ন আসা উচিত না।’

তবে ম্যাচ চলাকালীন হস্তক্ষেপ একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করেন হান্নান। তিনি বলেন, ‘খেলার মধ্যে যদি একাদশে আছে, ব্যাটিংয়ে নামবে এমন কাউকে কোনো প্রশ্ন করতে হলে অবশ্যই ম্যানেজারের মাধ্যমে আসতে হবে। আমার দলে (এই প্রক্রিয়া না মানা হলে) এই ধরনের পরিস্থিতি আসলে নিশ্চিতভাবেই আমি এটা এলাও করব না।’

তিনি আরও বলেন, ‘ম্যাচ শেষে উনারা অবশ্যই সেটা ফলোআপ করতে পারেন। তবে দিনশেষে আমি এটাই বলবো নিয়মের মধ্যে তাদের কাছে লিখিত কিছু নিয়মটা রয়েছে...আমাদের আসলে স্বাভাবিকভাবে বিস্তারিত অত পড়া হয় না। কিন্তু যদি এটা নিয়মের মধ্যে থাকে সেই নিয়মটা যদি আমাদের দেখিয়ে দেয় তাহলে জিনিসটা পরিস্কার হয়ে যাবে।’

বিভিন্ন দলের অভিযোগ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে হান্নান বলেন, ‘আসলে অভিযোগগুলো কিন্তু আমরা মিডিয়ার মাধ্যমেই জানতে পারছি। বিভিন্ন দল থেকে তাদের জায়গা থেকে হয়তো অভিযোগগুলো উপস্থাপন করছে। আমাদের দলে এখন পর্যন্ত আমরা সেই ধরনের কোনো অভিযোগ পাইনি বা আমাদের দলে এই ধরনের কোনো পরিস্থিতি আমাদের ফেস করতে হয়নি। যখন পর্যন্ত আসলে নিজের সঙ্গে কোনো কিছু না ঘটে তখন সেটা সম্পর্কে খুব বেশি বিস্তারিত বলা কঠিন।’

এসকেডি/আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।