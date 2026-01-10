প্রার্থিতা যাচাইয়ে ইসিতে আপিল শুনানি শেষ হবে ১৮ জানুয়ারি

প্রার্থিতা যাচাইয়ে ইসিতে আপিল শুনানি শেষ হবে ১৮ জানুয়ারি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল আবেদন শুনছেন নির্বাচন কমিশন (ইসি)। শনিবার (১০ জানুয়ারি) আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে শুনানিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্ব অন্য নির্বাচন কমিশনাররা রয়েছেন। শুনানিগুলোর রায় ঘোষণা শেষ হবে ১৮ জানুয়ারি
এ সময় আপিলকারীসহ তাদের প্রতিনিধিরাও অংশ নিচ্ছেন।
এবার মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে মোট ৬৪৫টি আপিল আবেদন জমা পড়ে। শনিবার শুরু হয়ে শুনানি চলবে আগামী ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত।
শুনানির তারিখ ও নম্বর
চলতি মাসের ১০ তারিখ আপিল নম্বর ১-৭০ এর শুনানি হবে, ১১ তারিখ আপিল নম্বর ৭১-১৪০ এর শুনানি, ১২ জানুয়ারি আপিল নম্বর ১৪১-২১০ এর শুনানি, ১৩ জানুয়ারি আপিল নম্বর ২১১-২৮০, ১৪ জানুয়ারি আপিল নম্বর ২৮১-৩৫০, ১৫ জানুয়ারি আপিল নম্বর ৩৫১-৪২০, ১৬ জানুয়ারি আপিল নম্বর ৪২১-৪৯০, ১৭ জানুয়ারি আপিল নম্বর ৪৯১-৫৬০ এবং ১৮ জানুয়ারি আপিল নম্বর ৫৬১ থেকে বাকি সব আপিলের শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।
রায়ের অনুলিপি ও ফলাফল
ইসি জানিয়েছে, শুনানি শেষে ফলাফল মনিটরে প্রদর্শন করা হবে এবং সংশ্লিষ্টদের ই-মেইলে পিডিএফ কপি পাঠানো হবে। এছাড়া নির্বাচন ভবনের অভ্যর্থনা ডেস্ক থেকেও অনুলিপি সংগ্রহ করা যাবে।
১০-১২ জানুয়ারি হওয়া শুনানিগুলোর রায় হবে ১২ জানুয়ারি, ১৩-১৫ জানুয়ারি হওয়া শুনানিগুলোর রায় হবে ১৫ জানুয়ারি এবং ১৬-১৮ জানুয়ারি হওয়া শুনানিগুলোর রায় হবে ১৮ জানুয়ারি।
নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, পরিস্থিতি ও আপিলের সংখ্যা বিবেচনায় এ সময়সূচি পরিবর্তন হতে পারে। শুনানির সময় সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার বা তার প্রতিনিধি এবং আপিলকারীকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশনাও দিয়েছে ইসি।
এবার নির্বানে অংশ নিতে স্বতন্ত্র ও দলীয় প্রার্থী হতে আড়াই হাজারেরও বেশি মনোনয়নপত্র জমা পড়ে। ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করে ৭২৩ জনের প্রার্থিতা বাতিল করেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা। তাতে এখন পর্যন্ত বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৮৪২ জনে।
আপিল নিষ্পত্তি শেষে তফসিল অনুযায়ী প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি।
প্রতীক বরাদ্দ হবে ২১ জানুয়ারি এবং প্রচারণা শুরু হবে ২২ জানুয়ারি থেকে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন।
এমওএস/এএমএ/এমএস