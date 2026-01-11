  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে এক ব্যক্তি নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ১২:১১ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে এক ব্যক্তি নিহত

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে মাহবুব আলম (৩৬) নামের এক মাইক্রোবাসচালককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। রোববার (১১ জানুয়ারি) ভোর ৪টার দিকে পৌরসভার কলাবাগান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মাহবুব আলম হাটহাজারী পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের আজিমপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তিনি পেশায় মাইক্রোবাসচালক ছিলেন। পাশাপাশি কলাবাগান এলাকার আলাউল হল নামের একটি ভবনের দেখাশোনার দায়িত্বেও ছিলেন।

স্থানীয় সূত্র জানায়, ভোরের দিকে তিন থেকে চারজন দুর্বৃত্ত কলাবাগান এলাকায় এসে মাহবুব আলমের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডায় জড়ায়। একপর্যায়ে তাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় তারা। মাহবুব আলমের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তিনি মারা যান।

খবর পেয়ে হাটহাজারী মডেল থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। পরে নিহতের বাড়িতে গিয়ে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ চমেক হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এদিকে, মাহবুব আলমের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে তার সহকর্মী মাইক্রোবাসচালকেরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ এবং জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে তারা চট্টগ্রাম-রাঙামাটি সড়কের কলাতল এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এতে অন্তত ২০ মিনিট যান চলাচল বন্ধ থাকে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

হাটহাজারী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে পুলিশ কাজ করছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

এমআরএএইচ/এসএনআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।