  2. জাতীয়

ভোটের ট্রেনে ২০৪৫ জন, আপিলে প্রার্থিতা ফিরে পাচ্ছেন অনেকেই

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫৫ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
ভোটের ট্রেনে ২০৪৫ জন, আপিলে প্রার্থিতা ফিরে পাচ্ছেন অনেকেই
নির্বাচন কমিশন/ ফাইল ছবি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ নির্বাচনি এলাকায় এক হাজার ৮৪২ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা বা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তারা। এছাড়া ৭২৩ জনের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়। তবে প্রার্থিতা হারানো অনেকেই নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আপিল করেন। চারদিনের আপিল শুনানি শেষে এরই মধ্যে ২০৩ জন প্রার্থিতা ফেরে পেয়েছেন। এর ফলে এরই মধ্যে দুই হাজার ৪৫ জন প্রার্থী ভোটের ট্রেনে শামিল হয়েছেন।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) পর্যন্ত ইসির আপিল শুনানি শেষে মোট প্রার্থীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো দুই হাজার ৪৫ জনে। আগামী ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে আপিল শুনানি। এর মধ্যে প্রার্থীর সংখ্যা আরও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আরও পড়ুন
আপিল শুনানির চতুর্থ দিনে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন ৫৩ জন 
২০১৮ সালে শেখ হাসিনাকে বিশ্বাস করে ভোটে যায় বিএনপি-জামায়াত 

আজ মঙ্গলবার আপিল শুনানির চতুর্থ দিনে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন ৫৩ জন। এছাড়া গত তিন দিনে আপিল শুনানি শেষে মোট ১৫০ জন প্রার্থী প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। এর মধ্যে প্রথম দিন ৫১ জন (৫২টি মঞ্জুর হলেও ১টি ছিল বিপক্ষের আপিল), দ্বিতীয় দিন ৫৮ জন এবং তৃতীয় দিন ৪১ জন প্রার্থী তাদের প্রার্থিতা ফিরে পান।

আসন্ন নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাতিল ও গ্রহণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে মোট ৬৪৫টি আপিল আবেদন জমা পড়ে। গত ৪ জানুয়ারি যাচাই-বাছাই শেষে ৭২৩ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করেছিলেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা।

এমওএস/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।