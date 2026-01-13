জুলাই ঐক্য
২০১৮ সালে শেখ হাসিনাকে বিশ্বাস করে ভোটে যায় বিএনপি-জামায়াত
২০১৮ সালে শেখ হাসিনাকে বিশ্বাস করে গণতন্ত্র রক্ষা করতে বিএনপি-জামায়াত ভোটে যায় বলে মন্তব্য করেছেন জুলাই ঐক্যের সংগঠক ইসরাফিল ফরাজী।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন (ইসি) কার্যালয়ে স্মারকলিপি জমা দেওয়া শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন।
ফ্যাসিবাদের পক্ষের শক্তি দাবি করে জাতীয় পার্টিসহ (জাপা) ১৪ দল ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) জোটের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাতিল চেয়ে এ স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এটি গ্রহণ করেন কমিশন সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজ। এসময় জুলাই ঐক্যের সংগঠক প্লাবন তারেক, মোসাদ্দেক আলী ইবনে মুহাম্মদ, মুন্সি বুরহান মাহমুদ ওয়ালীওল্লাহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
২০১৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অধীনে বিএনপি ও জামায়াতও অংশ নিয়েছিল- জাপার এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইসরাফিল বলেন, ‘বিএনপি-জামায়াত নির্বাচনে এসেছিল গণতন্ত্র রক্ষায়, শেখ হাসিনাকে বিশ্বাস করে। কিন্তু সেই নির্বাচনটি সুষ্ঠু হয়নি। যে কারণে বিএনপি ও জামায়াতকে ফ্যাসিবাদের পক্ষের শক্তি বলতে পারি না।’
এর আগে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সংগঠনটির নেতাকর্মীরা আগারগাঁও মেট্রো স্টেশনের নিচে জড়ো হন। পরে তারা ইসি কার্যালয় অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সামনে আসলে পুলিশের বাধার মুখে পড়েন। সেখানে ডাকসুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোসাদ্দেক আলী ইবনে মোহাম্মদ জাপা প্রার্থীদের মনোনয়ন বাতিলের দাবি জানান। পরে সংগঠনের প্রতিনিধিরা নির্বাচন ভবনে স্মারকলিপি জমা দিতে যান।
