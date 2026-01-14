আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে মামুনুল হককে শোকজ

আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে মামুনুল হককে শোকজ
আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে ঢাকা-১৩ আসনের প্রার্থী বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হককে শোকজ করেছে নির্বাচন কমিশন।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) রিটার্নিং কর্মকর্তা ও আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা মো. ইউনুচ আলীর সই করা শোকজ লেটার মামুনুল হককে পাঠানো হয়েছে।
চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, মামুনুল হক ঢাকা-১৩ আসনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী। গত ১৩ জানুয়ারি বিকেল ৫টার দিকে অনুসারীদের নিয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনের সামনে সাধারণ মানুষের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করেন বলে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিন ১২ ফেব্রুয়ারি। এর তিন সপ্তাহ সময়ের আগেই নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা বিলি করেছেন, যা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা লঙ্ঘন। বিধি লঙ্ঘনের দায়ে কেন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না সে বিষয়ে ১৭ জানুয়ারি বিকেল ৫টার মধ্যে নিজে বা একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হয়ে লিখিত জবাব রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হলো।
এমওএস/এমআইএইচএস/এএসএম