কিশোরগঞ্জে পেট্রোল পাম্পে আগুন লেগে দগ্ধ ৪
কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে একটি পেট্রোল পাম্পে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগে চারজন দগ্ধ হয়েছেন। তারা হলেন, মো. রাজিব (৩৫), মো. রিয়াদ (৪০), মো. হারুন (৪৫) ও মো. রহমত উল্লাহ (৪০)। ঢাকায় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে দগ্ধ চারজনকে।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) ভোরের দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে দগ্ধ অবস্থায় চারজনকে উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে আনা হয়।
দগ্ধ চারজনকে ঢাকায় নিয়ে আসা শরীফ জানান, বাজিতপুর সরারচর পেট্রোল পাম্পে হঠাৎ বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। পরে দগ্ধ চারজনকে উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসলে তাদের ভর্তি করা হয়।
তিনি আরও জানান, তাদের মধ্যে মোহাম্মদ রাজিব ওই পেট্রোল পাম্পের মালিক ও বাকি তিনজন কর্মচারী। তাদের সবার বাড়ি বাজিতপুর সরারচর এলাকায়।
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক সহকারী অধ্যাপক ডা. শাওন বিন রহমান জানান, বাজিতপুর এলাকা থেকে আমাদের এখানে চারজন এসেছে। তাদের মধ্যে রাজিবের ৮০ শতাংশ, রিয়াদের ৬০ শতাংশ, হারুনের ১০ শতাংশ ও রহমাতুল্লাহর শরীরের ১৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
কাজী আল আমিন/এসএনআর