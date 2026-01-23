চরমোনাইর পীর
কিছুদিন আগে বিএনপির এক বড় নেতা ফোন করে বলেছেন- হজরত, দরজা খোলা
ইসলামী আন্দোলন বা হাতপাখা প্রতীকের বাক্স বাংলাদেশের একমাত্র ইসলামের ব্যালট বাক্স বলে মন্তব্য করেছেন দলটির আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম।
এতদিন আমাদের সংসদে যাওয়ার কি সুযোগ ছিল না- প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, ‘এখনো আছে। কিছুদিন আগেও বিএনপির বড় এক নেতা আমার কাছে মোবাইল করেছেন- হজরত, দরজা খোলা! কিন্তু আমরা পরিষ্কার বলেছি, এই দরজা খোলার জন্য ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ রাজনীতি করে না। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ রাজনীতি করে এ দেশের মানুষের ইসলামের কল্যাণের জন্য।’
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর কাজলার পাড় এলাকায় নির্বাচনি জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন। এ সভায় তিনি ঢাকা-৫ আসনের ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী হাজী মো. ইবরাহীমকে পরিচয় করিয়ে দেন।
যারা একপথে চলার সাথীদের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করতে পারে তাদের কাছে মানুষ ও দেশ নিরাপদ নয় বলেও মন্তব্য করেন সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম। তবে তিনি কারও নাম উল্লেখ করেননি। এসময় ইসলামী আন্দোলন বা হাতপাখা প্রতীকের বাক্স বাংলাদেশের একমাত্র ইসলামের ব্যালট বাক্স বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
ইসলামী আন্দোলনের আমির বলেন, ৫ আগস্টের পরে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আপনাদের দোয়ায়, আল্লাহর রহমতে বিশেষ করে আমি চেষ্টা করেছিলাম। এমপির জন্য নয়, মন্ত্রিত্বের জন্য নয়, সম্মানের জন্য নয়, সম্পদের জন্য নয়; আমি এ দেশের সন্তান, আমি এ দেশে জন্মগ্রহণ করেছি- এই দেশটা ভালো হওয়ার ব্যাপারে আমার চিন্তা রয়েছে, অধিকার রয়েছে। চিন্তার ফল হিসেবেই আমি দায়িত্ব পালন করেছিলাম।
তিনি বলেন, কিন্তু দুঃখের মধ্যে বলতে হয়, যখন ইসলামের পক্ষে একটা বাক্স- এই স্লোগান নিয়ে যখন আমরা এসেছিলাম, বাংলাদেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যখন আমাদের আলিঙ্গন করলেন, তখন আমাদের মন খুশিতে ভরে গেলো। কিন্তু আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, যখন এই অবস্থা দেখেছে, তখন এক শ্রেণির ক্ষমতালোভী, ওরা ক্ষমতার রঙিন স্বপ্ন দেখেছে। আমাদের বাংলাদেশের মানুষকে আবার ধোঁকা দেওয়ার বিভিন্ন নীল নকশা তৈরি করেছে।
রেজাউল করীম আরও বলেন, ব্যাখ্যা আমি দিতে চাই না। তবে আমি এতটুকু বলবো, যারা বিশ্বস্ত বন্ধুদের সঙ্গে, যারা এক পথে চলার সাথীদের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করতে পারে, প্রতারণা করতে পারে- বাংলাদেশের মানুষ এদের কাছে নিরাপদ নয়। এই দেশ তাদের কাছে নিরাপদ নয়।
তিনি বলেন, যখন আমরা এটা বুঝতে পেরেছি, তখন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এত বড় কঠিন অবস্থায়, এত বড় ঝুঁকির মুখে- তখন পরিষ্কারভাবে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আমরা বলেছিলাম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ দেশের কল্যাণের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য, ইসলামের কল্যাণের জন্য, ন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিবাদে।
সৈয়দ রেজাউল করীম বলেন, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা যে ঘোষণা করেছিলাম- ইসলামের পক্ষে একটা বাক্স। আল্লাহর খাস মেহেরবানিতে আপনাদের দোয়ায় এখন বাংলাদেশে একটাই ইসলামের (ব্যালট) বাক্স রয়েছে। সেই ইসলামের বাক্স হলো হাতপাখা প্রতীকের বাক্স। আর কোনো বাংলাদেশে ইসলামের পক্ষে বাক্স নেই।
প্রার্থী হাজী ইবরাহিম পরীক্ষিত- দুইবার কাউন্সিলর ছিলেন জানিয়ে তিনি বলেন, সেই হিসেবেই আমি আশা করছি, সাহসীভাবে আপনাদের সামনে যে বক্তব্য রেখেছেন, সামনে যদি আল্লাহ তাকে কবুল করেন, তিনি যদি এমপি হন, তাহলে আল্লাহর রহমতে আমাদের যে চাওয়া-পাওয়া তার বাস্তবায়ন আল্লাহর রহমতে করতে পারবেন।
চরমোনাইর পীর আরও বলেন, আজ সারা দেশের মধ্যে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ একটাই বাক্স ইসলামের পক্ষে। সেই ঘোষণা নিয়ে ঢাকা-৫, বলতে গেলে আমার স্নেহের সন্তান হাজী ইবরাহীমকে হাতপাখা শান্তির প্রতীক আপনাদের সামনে হাতে উঠিয়ে দিয়ে আমানত হিসেবে রেখে গেলাম। যারা নতুন ভোটার হয়েছেন, আমার ছেলেদেরকে বলবো, আমার মেয়েদেরকে বলবো- তোমাদের প্রথম ভোটটা ইসলামের পক্ষের বাক্সে হাতপাখা প্রতীকে হবে, এই আহ্বান করছি তোমাদের কাছে।
এর আগে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী হাজী মো. ইবরাহিম বলেন, আমরা সুশাসন থেকে বঞ্চিত। এই অঞ্চলের এখনো অনেক অঞ্চল পানির নিচে প্লাবিত হয়ে থাকে। কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার পর নিজের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেই তিনি বলেন, মানুষের যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো আমরা সমাধানের চেষ্টা করেছি।
তিনি আরও বলেন, আমাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাই যারা আছেন, বিগত দিনে আপনারা আমাদের ভোট দিয়েছেন। আপনাদের ভোটে আমরা নির্বাচিত হয়েছি। এবারও আপনাদেরকে আমরা বলতে চাই, আপনারা প্রতারিত হবেন না ইনশাআল্লাহ। আমরা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই।
