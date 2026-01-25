তারেক রহমানের জনসভা থেকে ১৮টি মাইক চুরি
চট্টগ্রামে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জনসভাস্থলের আশপাশ থেকে মাইক ও সাউন্ড সিস্টেমের তার চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় ১৮টি মাইক এবং সাউন্ড সিস্টেম সংযোগে ব্যবহৃত পাঁচ কয়েল তার চুরি হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) সকালে চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থানায় এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দেন সাউন্ড সিস্টেমের মালিক আবদুর রাজ্জাক।
চট্টগ্রাম নগরীর পলোগ্রাউন্ড ময়দানে অনুষ্ঠিত তারেক রহমানের জনসভাকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছিল। এর মধ্যেই এই চুরির ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।
সাউন্ড সিস্টেমের মালিক আবদুর রাজ্জাক বলেন, জনসভায় প্রায় ২০০টি মাইক স্থাপন করা হয়েছিল। শনিবার রাত ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে শেষবারের মতো লাইন ও সংযোগ পরীক্ষা করে তারা স্থান ত্যাগ করেন। মাইকের নিরাপত্তায় দুজন লোক টহলে ছিলেন।
তিনি বলেন, রোববার সকালে পুনরায় মাইক পরীক্ষা করার সময় দেখা যায় ১৮টি মাইকের ইউনিট এবং পাঁচ কয়েল তার নেই। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে বিএনপি নেতাদের জানানো হলে থানায় অভিযোগ করার পরামর্শ দেন তারা। পরে কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।
এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানা পুলিশ অভিযোগ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
