  2. জাতীয়

উপকূলীয় ভারী খনিজ উন্নয়নে বাপশক-পিএমএলের সমঝোতা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪৯ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
উপকূলীয় ভারী খনিজ উন্নয়নে বাপশক-পিএমএলের সমঝোতা
সচিবালয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় প্রাপ্ত ভারী খনিজ সম্পদ উন্নয়নে ভূতাত্ত্বিক জরিপ ও গবেষণাগার কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (বাপশক) এবং সিঙ্গাপুরে নিবন্ধিত অস্ট্রেলিয়ার কোম্পানি প্রিমিয়ার মিনারেলস লিমিটেডের (পিএমএল) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) সচিবালয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ সমঝোতা স্মারক সই হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

স্বাক্ষরিত এমওইউ’র আওতায় পিএমএল যৌথভাবে কমিশনের আবিস্কৃত উপকূলীয় ভারী খনিজ ডিপোজিটের বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করবে। পাশাপাশি কক্সবাজারের সৈকত খনিজ বালি আহরণ কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় গবেষণাগার স্থাপন, আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সমুদ্র সৈকত এলাকায় ভূতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা এবং সংগৃহীত ভারী খনিজের উন্নত গবেষণাগার বিশ্লেষণের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক খনিজের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা যাচাই করা হবে।

এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সমঝোতা স্মারকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মো. মজিবুর রহমান এবং প্রিমিয়ার মিনারেলস লিমিটেডের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রেইগ ফিগট্রি স্বাক্ষর করেন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের (স্পারসো) চেয়ারম্যান মো. রাশিদুল ইসলাম, বাপশকের কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের পরিচালক ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান, পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার জিওলজিক্যাল সায়েন্সেস-এর পরিচালক ড. মো. গোলাম রসুল, পিএমএলের পরামর্শক ড. ইউনুস আকন এবং ম্যানেজার মো. গোলাম মোস্তফা।

সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরের তারিখ থেকে কার্যকর হবে এবং প্রাথমিকভাবে তিন বছরের জন্য বলবৎ থাকবে। উভয়পক্ষের লিখিত সম্মতিতে এর মেয়াদ ভবিষ্যতে বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে বলেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে।

আরএমএম/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।