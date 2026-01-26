  2. জাতীয়

দেশের ভেতরে পোস্টাল ব্যালট পাঠানো শুরু, দুই ভোটের ফলাফল একসঙ্গে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১৬ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
দেশের ভেতরে যারা পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন তাদের ব্যালট সোমবার (২৬ জানুয়ারি) পাঠানো শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সকালে নির্বাচন ভবনে ইসি সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি জানান, জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটের ফলাফল একসঙ্গে দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, দেশের ভেতরে যারা পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন, তাদের ব্যালট আজ থেকে পাঠানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে ভোটের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ও কয়েদিরা এবার ভোট দিতে পারবেন। ব্যালট পেপার পাওয়ার পর দ্রুত ভোট দিয়ে ফেরত পাঠাতে হবে।

ইসি সচিব বলেন, দেশের ভেতরের পোস্টাল ব্যালটে প্রতীকের পাশে প্রার্থীর নাম থাকবে। এরইমধ্যে ইসি থেকে বলা হয়েছে, ভোটের দিন বিকেল সাড়ে ৪টার মধ্যে ব্যালট রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে পৌঁছাতে হবে। এরপর পৌঁছালে তা গণনা করা হবে না।

গতকাল বিদেশি কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠক করে ইসি। ইসি সচিব জানান, সেখানে কূটনীতিকরা জানতে চেয়েছেন ভোটের ফলাফল কখন হবে। এ প্রসঙ্গে সচিব বলেন, আমরা যেটা বলেছি আমাদের হিসাব মতে কেন্দ্রের ফলাফল সময় মতো হয়ে যাবে। তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে হয়ে যাবে। কিন্তু যেসব রিটার্নিং অফিসারের কাছে প্রবাসী ভোটের কেন্দ্রগুলো সেখানে গণনার সময় বেশি লাগবে। তার কারণ হলো- দুটো ব্যালট পেপার, এ কারণে সময় বেশি লাগবে। প্রবাসীদের কাছে যে ব্যালট পেপার এ ফোর সাইজের দুই পাশেই আছে। কাজেই ভোট দেবেন একটা। তার মানে ১১৯টা মার্কাকে স্ক্যান করতে হবে ম্যানুয়ালি। ত্রুটিমুক্ত রাখার জন্য এ জায়গায় সময় বেশি লাগবে। একটু না, এখন কতটুকু সময় বেশি লাগবে এটা নির্ভর করছে, কত ভোট এসে পৌঁছাচ্ছে; সেটার ওপর।

বিদেশে কেউ আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে সেই ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিদেশে যদি আচরণবিধির লঙ্ঘন করেন তাহলে সেটা ব্যক্তি পর্যায়ের।

