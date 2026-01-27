গুলিস্তানে অজ্ঞানপার্টির খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব খোয়ালেন এক প্রবাসী

গুলিস্তানে অজ্ঞানপার্টির খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব খোয়ালেন এক প্রবাসী
রাজধানীর গুলিস্তান জিরো পয়েন্টের সামনে অজ্ঞানপার্টির খপ্পরে পড়ে কামরুল ইসলাম (৩২) নামে এক মালয়েশিয়া প্রবাসী সর্বস্ব খুইয়েছেন।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেল ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে তাকে অচেতন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। এরপর প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে মেডিসিন বিভাগের ৬০২ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি দেওয়া হয়।
কামরুল ইসলামকে হাসপাতালে নিয়ে আসা আমিনুল ইসলাম বলেন, বিকেল ৩টার দিকে গুলিস্তান জিরো পয়েন্টের সামনে এক যুবককে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়।
তিনি আরও বলেন, ওই যুবক জানিয়েছেন তিনি আজ সকালে মালয়েশিয়া থেকে ঢাকায় আসেন। এরপর গ্রামে যাওয়ার জন্য লাগেজ নিয়ে একটি বাসে ওঠেন। গাড়ির মধ্যে তাকে নেশাজাতীয় কিছু খাইয়ে অচেতন করে মালামাল নিয়ে যায় অজ্ঞানপার্টির সদস্যরা।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, গুলিস্তান থেকে এক যুবককে অচেতন অবস্থায় আনা হয়েছে। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। পাসপোর্ট দেখে তার স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের আসতে বলা হয়েছে।
কাজী আল-আমিন/বিএ