সড়ক দুর্ঘটনা: আর্থিক সহায়তা পেতে আবেদনের সময় বাড়লো 

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১১ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
সড়ক দুর্ঘটনার পর আর্থিক সহায়তা পেতে ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে আবেদন করার সময় বাড়ানো হয়েছে/ফাইল ছবি

 

সড়ক দুর্ঘটনার পর আর্থিক সহায়তা পেতে ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে আবেদন করার সময় বাড়ানো হয়েছে। আগে দুর্ঘটনার ৩০ দিনের মধ্যে সহায়তার আবেদন করা যেতো, এখন সেই সময় বাড়িয়ে ৯০ দিন করা হয়েছে।

এজন্য ‘সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮’ এ দেওয়া ক্ষমতা বলে ‘সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২’তে সংশোধন আনা হয়েছে।

বিধিমালায় ‘আর্থিক সহায়তা প্রদান পদ্ধতি, অনুসন্ধান, আবেদন মঞ্জুর ও প্রদানের সময়সীমা’র বিষয়ে বলা হয়েছে, আর্থিক সহায়তা পাওয়ার নির্ধারিত ফরম অনুযায়ী দুর্ঘটনা সংঘটনের সর্বোচ্চ ৩০ দিনের মধ্যে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করতে হবে।’

এখন বিধিমালয় সংশোধন এনে সর্বোচ্চ সময় ৯০ দিন করা হয়েছে। অর্থাৎ দুর্ঘটনার ৯০ দিনের মধ্যে আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করতে হবে।

ট্রাস্টি বোর্ডের আর্থিক সহায়তার বিষয়ে বিধিমালায় বলা হয়েছে, দুর্ঘটনায় নিহত বা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ হবে এককালীন কমপক্ষে ৫ লাখ টাকা। দুর্ঘটনাকবলিত ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গহানি হলে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৩ লাখ টাকা।

এছাড়া গুরুতর আহত এবং চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সম্ভাবনা না থাকলে আর্থিক সহায়তার পরিমাণও হবে কমপক্ষে ৩ লাখ টাকা। গুরুতর আহত কিন্তু চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকলে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ হবে কমপক্ষে ১ লাখ টাকা। 

