মিরপুরে ব্যবসায়ীকে গুলি করে ছিনতাই

প্রকাশিত: ১২:৫৭ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর মিরপুরের পল্লবীতে হোসেন দিপু (৪৫) নামের এক মুদি ব্যবসায়ীকে গুলি করে ১৭ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে ছিনতাইকারীরা।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়।

দিপুর স্ত্রী আফরোজা বলেন, আমার স্বামী একজন মুদি ব্যবসায়ী। সকালে মিরপুর-১২ নম্বরে পল্লবী থানা এলাকায় মোটরসাইকেলে তিনজন মুখোশধারী এসে পিস্তল দিয়ে তার বাম পায়ের হাঁটুর ওপর গুলি করে। এ সময় তার কাছে থাকা ১৭ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।

তিনি বলেন, আমার স্বামীর চিৎকারে আমরা বাসা থেকে বেরিয়ে প্রথমে কুর্মিটোলা হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, পল্লবী থেকে এক ব্যবসায়ী গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢামেকে এসেছেন। তার বাম পায়ের হাঁটুর ওপর গুলি লেগেছে। তাকে জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

