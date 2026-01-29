মির্জা আব্বাস
কিছু বাচ্চা-কাচ্চা আল্লাহর নামের চেয়েও আমার নাম বেশি নিচ্ছে
নির্বাচন ইঞ্জিনিয়ারিং করার একটি পরিকল্পনা চলছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা-৮ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মির্জা আব্বাস।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুরে শাহবাগের আজিজ মার্কেটে আয়োজিত এক সভায় এসব কথা বলেন তিনি।
মির্জা আব্বাস বলেন, অনেক ত্যাগের বিনিময়ে আমরা ভোটের অধিকার অর্জন করেছি। আমরা চাই, দেশের জনগণ নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করুক। যাকে খুশি তাকে ভোট দিন, নিজের পছন্দের ব্যক্তিকেই ভোট দিন- তবে দয়া করে ভোটকেন্দ্রে যাবেন, অধিকার প্রয়োগ করবেন।
তিনি অভিযোগ করে বলেন, এই অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য আজ দেশে একটি গ্রুপ ২০০৮ সালের মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে চায়। যে যত কথাই বলুক, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি- নির্বাচন ইঞ্জিনিয়ারিং করার একটি পরিকল্পনা চলছে।
মির্জা আব্বাস আরও বলেন, আগে আমরা নির্বাচন করেছি, যখন আমাদের পোলিং এজেন্টরা প্রিসাইডিং অফিসারের কাছ থেকে ফলাফল লিখিতভাবে নিয়ে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যেই বাড়ি ফিরেছে। আর এখন বলা হচ্ছে, ফলাফল গণনায় দুই-তিন দিন লাগতে পারে। আমরা কোনো অবস্থাতেই এই পরিস্থিতি মেনে নেবো না। এটা একটি অশুভ লক্ষণ।
তিনি দাবি করেন, এই সরকারের ভেতরে কিছু লোক এখনও আওয়ামী লীগের হয়ে কাজ করছে। তারা ঘাপটি মেরে বসে আছে। তারা চায় নির্বাচন না হোক, আর হলেও যেন বিএনপি জয়ী হতে না পারে। বিএনপিকে হারানোর জন্য পরিকল্পিতভাবে এসব করা হচ্ছে।
বিদেশে অবস্থানরত কিছু ব্যক্তির সমালোচনা করে তিনি বলেন, আরেক দল আছে যারা দেশের বাইরে থেকে নিজেকে দেশপ্রেমিক বলে দাবি করে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কথা বলে। সবাই দেশপ্রেমিক নয়- এটা বুঝতে হবে। দেশের প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা থাকলে দেশে এসে নির্বাচন করুন, জনগণের মতামত বোঝার চেষ্টা করুন।
মির্জা আব্বাস অভিযোগ করে বলেন, বিদেশে বসে বিএনপির কীভাবে ক্ষতি করা যায়, কীভাবে বদনাম ও অপবাদ দেওয়া যায় সেই চেষ্টাই তারা করছে। আর তাদেরই কিছু বাচ্চা-কাচ্চারা ঢাকায় বসে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায় আল্লাহর নাম নেওয়ার চেয়েও বেশি আমার নাম নিচ্ছে। সারাদিন মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, আমার সম্পর্কে যারা যা বলছে, তাদের কি আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে না? এ পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে, আমি তার প্রমাণ চাই।
