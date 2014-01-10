সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের আগে বিরোধী দলের হট্টগোল, প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫২ পিএম, ১২ মার্চ ২০২৬
সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের আগে বিরোধী দলের হট্টগোল, প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন
রাষ্ট্রপতি বক্তব্য দেওয়ার সময় প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করছেন বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা

জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন এর বক্তব্য শুরুর আগ মুহূর্তে বিরোধী জোটের সদস্যদের হট্টগোলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সংসদ কক্ষ।

বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) বিকেল সাড়ে ৩টায় সংসদের অধিবেশন চলাকালে স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীরবিক্রম রাষ্ট্রপতির বক্তব্য দেওয়ার ঘোষণা দিলে জামায়াত জোটের সংসদ সদস্যরা নিজ নিজ আসন থেকে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন।

এ সময় তারা হাতে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড তুলে ধরেন। প্ল্যাকার্ডগুলোতে লেখা ছিল ‘জুলাইয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধ করো’ এবং ‘জুলাইয়ের সাথে গাদ্দারি জনগণ মানবে না’।

সংসদ কক্ষে এ সময় কিছুক্ষণ হট্টগোলের পরিস্থিতি তৈরি হয়। স্পিকার বারবার বিরোধী জোটের সদস্যদের আসনে বসার আহ্বান জানালেও তারা কিছু সময় দাঁড়িয়ে থেকে প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করতে থাকেন।

তবে রাষ্ট্রপতির আগমন উপলক্ষে জাতীয় সংসদে জাতীয় সংগীত বেজে উঠলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। জাতীয় সংগীত শুরু হলে সংসদে উপস্থিত সরকার ও বিরোধী দল উভয়পক্ষের সদস্যরাই সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়িয়ে যান।

এরপর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রপতির ভাষণ দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়।

জাতীয় সংসদের অধিবেশনকে ঘিরে এদিন শুরুতেই এমন উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও পরে সংসদের কার্যক্রম স্বাভাবিক ধারায় এগিয়ে যায়।

হট্টগোলের কিছুক্ষণ পরই সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেন বিরোধী জোটের সংসদ সদস্যরা।

ইএআর/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।