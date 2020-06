জাতিসংঘ পুরস্কার : এবারের ইউএন পাবলিক সার্ভিস দিবস ভিন্ন মাত্রার

আগামীকাল মঙ্গলবার (২৩ জুন) সন্ধ্যা ৭টায় (যুক্তরাষ্ট্র ইএসটি সময় সকাল ৯টা) জাতিসংঘ ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ‘ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস দিবস’ উদযাপন করবে। এবারের প্রতিপাদ্য ‘ON THE FRONTLINES : Honouring public servants in the COVID-19 pandemic response’।

প্রতিবছর এই দিনকে সামনে রেখে ৭টি ক্যাটাগরিতে জাতিসংঘ ‘ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করে। বাংলাদেশের ভূমি মন্ত্রণালয়ের ই-মিউটেশন কার্যক্রমটি দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক মহলে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

এ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ‘স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ’ ক্যাটাগরিতে জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ ‘জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০’ অর্জন করেছে। যা আমাদের দেশের জন্য গৌরবের বিষয়। এজন্য এ বছর দিবসটিতে দেশের সবার মাঝে থাকবে উজ্জীবিত এক অনুভূতি।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়ন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে ভূমি মন্ত্রণালয় সব ভূমিসেবা ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এই জটিল কর্মযজ্ঞ দেশের তৃণমূল পর্যায়ে নেয়া সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের নেতৃত্বে উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার সম্প্রসারণ ও উচ্চ গতির ইন্টারনেট সহজলভ্য করার কারণে।

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের নেতৃত্বে এবং ভূমিসচিব মো. মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারীর তত্ত্বাবধানে ২০১৯ সালের জুলাই মাস থেকে তিন পার্বত্য জেলা ব্যতীত সারাদেশে ইমিউটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কাজে কারিগরি সহায়তা করছে আইসিটি বিভাগের এটুআই প্রকল্প। আর ভূমি সংস্কার বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় সহকারী কমিশনারদের (ভূমি) মাধ্যমে ই-নামজারি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

গত ৫ জুন জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ল্যু ঝেনমিন কর্তৃক জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমাকে প্রদত্ত এক চিঠির বরাত দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ভূমি মন্ত্রণালয়কে জাতিসংঘ পুরস্কার অর্জনের বিষয়টি জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এরপর ১৬ জুন জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ী ৭টি দেশের ৭টি প্রতিষ্ঠান কিংবা উদ্যোগের নাম ঘোষণা করে।

বাংলাদেশের ভূমি মন্ত্রণালয়ের ‘ই-মিউটেশন’ উদ্যোগ ছাড়াও বতসোয়ানা, ব্রাজিল, মেক্সিকো, পর্তুগাল, দক্ষিণ কোরিয়া এবং স্পেনের বিজয়ী সরকারি পরিষেবামুখী উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে- ই-শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম, নিম্ন আয়ের যুবকদের শিক্ষা, পরিকল্পনা পরিষদ, সহায়তা অধিকার, প্রবীণ স্বাস্থ্যসেবা, বিচারিক কার্যক্রম সম্পর্কিত উদ্যোগ।

২০০৩ সাল থেকে প্রতিবছর ২৩ জুন যথাযোগ্য আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে জাতিসংঘ ‘ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস দিবস’ উদযাপন করে। ফোরামে অন্যান্য কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে সরকারি খাতে গৃহীত সর্বোত্তম উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহকে পুরস্কারের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ এ বছর পরবর্তী ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত ‘পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ বিতরণ অনুষ্ঠান স্থগিত করেছে। তাই এবার শুধু ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান হচ্ছে।

‘ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ হচ্ছে পাবলিক সার্ভিস তথা জনসেবায় স্বীকৃতি প্রদানের সর্বোচ্চ বৈশ্বিক সম্মাননা। যা মূলত দেয়া হয় টেকসই উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যেসব প্রতিষ্ঠান কার্যকর এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম।

