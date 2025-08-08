  2. রাজনীতি

হাসিনার প্রেতাত্মা সচিবরা নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছেন: ফারুক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪৩ পিএম, ০৮ আগস্ট ২০২৫
হাসিনার প্রেতাত্মা সচিবরা নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছেন: ফারুক
নবীন দল আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেতাত্মা অনেক সচিব- আমলারা নির্বাচন বানচাল করার জন্য এখনো ষড়যন্ত্র করছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক।

অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা গণঅভ্যুত্থানের সরকার। আপনারা কোনো ব্যক্তির সরকার না, এ দেশের জনগণ আন্দোলন করে আপনাদের ক্ষমতায় বসিয়েছে। আপনাদের আমলে কারা আবার নতুন করে নির্বাচন বানচাল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের নাম আপনাদের প্রকাশ করতে হবে। কী কারণে তারা নির্বাচন বানচাল করতে নানান অজুহাত সৃষ্টি করছে সেটিও জাতিকে জানাতে হবে।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নবীন দল আয়োজিত আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

জাতীয় নির্বাচনের সময়সীমা উল্লেখ করায় সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, দেরিতে হলেও আপনারা ঘোষণা করেছেন রোজার আগে এই দেশে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

তিনি বলেন, ষড়যন্ত্রকারীরা নতুন ষড়যন্ত্র করছে। আমাদের নব্য ফ্যাসিবাদ বলার চেষ্টা করছে। সাবধান হয়ে যান। বিএনপি শহীদ জিয়ার দল, বিএনপি স্বাধীনতার ঘোষকের দল। বিএনপি একটি আদর্শিক দল। সুতরাং এসব ষড়যন্ত্র করে কোনো লাভ হবে না।

আলোচনা সভায় বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আজাদ, সংগঠনের সভাপতি হুমায়ুন আহমেদ তালুকদার উপস্থিত ছিলেন।

