‘যুব ইশতেহার’ ঘোষণা করবে এনসিপির যুবশক্তি
আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে প্রথমবারের মতো জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুব উইং জাতীয় যুবশক্তি আয়োজন করতে যাচ্ছে ‘জাতীয় যুব সম্মেলন ২০২৫’। আগামী ১২ আগস্ট রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) তে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে ‘যুব ইশতেহার’ ঘোষণা করবে তারা।
রোববার (১০ আগস্ট) বিকেলে বাংলামোটরে যুবশক্তির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট তারিকুল ইসলাম এসব কথা জানান।
সংবাদ সম্মেলনে যুবশক্তির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট তারিকুল ইসলাম বলেন, ১২ আগস্ট দেশের প্রতিটি জেলা থেকে আসা যুবশক্তির নেতাকর্মীরা একত্রিত হবেন। সঙ্গে থাকবেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, যুব সংগঠনসমূহ এবং জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি।
তিনি বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য হলো, বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে যুবদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ কল্পনা করি, যেখানে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারকে প্রতিস্থাপন করবে সততা, সেবা ও জবাবদিহিতা। যেখানে শিক্ষায়, কর্মসংস্থানে, উদ্যোক্তা তৈরিতে ও নেতৃত্বের সুযোগে শহর ও গ্রামের তরুণরা সমান সুযোগ পাবে। যেখানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প, সংস্কৃতি, খেলাধুলা ও বাণিজ্যে তরুণদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিকশিত হবে। যেখানে বৈচিত্র্য উদযাপিত হবে এবং ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ বা প্রতিবন্ধকতার কারণে কোনো তরুণ পিছিয়ে থাকবে না। যেখানে নীতি-নির্ধারণ ও নেতৃত্বে তরুণদের সম্মান ও স্থান থাকবে।
তিনি আরও বলেন, জাতীয় যুব সম্মেলন ২০২৫-এ আমরা উন্মোচন করবো আমাদের যুব ইশতেহার, এটি কোনো দীর্ঘ নীতি প্রস্তাব নয় বরং সরাসরি জনগণের জন্য একটি প্রতিশ্রুতিপত্র।
তিনি বলেন, সবার জন্য মর্যাদা, সমান সুযোগ, সৎ নেতৃত্ব, জাতীয় ঐক্যের প্রতি জোর দেওয়া হবে। সম্মেলনের শেষে আমরা নেবো একটি ঐক্যবদ্ধ যুব শপথ, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা অঙ্গীকার করবে যে তারা সরকারে, বিরোধী দলে বা সংসদের বাইরে যেখানেই থাকুক না কেন, জনগণের আস্থা কখনো ভঙ্গ করবে না এবং জনগণের সম্পদ কখনো অপব্যবহার করবে না।
তিনি বলেন, এটি কেবল আরেকটি রাজনৈতিক অনুষ্ঠান নয়, এটি প্রতিশ্রুতির একটি সমাবেশ, মূল্যবোধের ঘোষণা এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির নতুন দিগন্ত উন্মোচনের এক পদক্ষেপ।
সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে জাতীয় যুবশক্তির সদস্য সচিব ডা. জাহেদুল ইসলাম বলেন, যুবদের প্রতিনিধিত্বের জায়গা থেকে যুব সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে। যেখান থেকে আগামীতে যুবদের পরিকল্পনা ও গাইডলাইন পেশ করা হবে। এতে রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, জাতীয় যুব সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্য সচিব আখতার হোসেন, মূখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন। এছাড়াও বিএনপি, জামায়াত, গণঅধিকার পরিষদ, আমার বাংলাদেশসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি দলগুলোর যুব সংগঠনের নেতারা উপস্থিত থাকবেন।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন যুবশক্তির মুখ্য সংগঠক ইঞ্জিনিয়ার ফরহাদ সোহেল, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক তুহিন মাহমুদ, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব দ্যুতি অরণ্য চৌধুরী, যুব উন্নয়নবিষয়ক সমন্বয়ক খালেদ মোস্তফা, সিনিয়র সংগঠক ইয়াসিন আরাফাতসহ কেন্দ্রীয় নেতারা।
