হাসপাতাল ছাড়লেন জামায়াত আমির

হাসপাতাল ছাড়লেন জামায়াত আমির
হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তাকে বাসায় নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দলটির নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের এসব তথ্য জানান।
তিনি বলেন, আমাদের আমির ডা. শফিকুর রহমান আজ হাসপাতাল ত্যাগ করছেন। তিনি সুস্থ হয়েছেন। ওনাকে এখন বাসায় নিয়ে যাবো। এটা বড় ধরনের অপারেশন ছিল। রিকভারি হতে সময় লাগবে। আলহামদুলিল্লাহ উনি ভালো আছেন। বাসায় দুই সপ্তাহ রুটিনমাফিক রেস্ট নেবেন। তবে এ সময় তিনি কর্মক্ষম থাকবেন, বাসা থেকে আমাদের পরামর্শ দেবেন। আশা করি তিন সপ্তাহ পর জনসন্মুখে আসতে পারবেন।
নায়েবে আমির বলেন, এই হাসপাতালের চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে আয়া, সুইপার প্রত্যেকে শতভাগ দিয়ে আমিরের সেবার চেষ্টা করেছেন। আমরা অধ্যাপক জাহাঙ্গীর কবির, মনিরুজ্জামান, হাসপাতালের এমডিসহ দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের প্রতি জামায়াত ইসলামীর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। জাতির পক্ষ থেকেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।
তিনি বলেন, আমাদের আমির দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। পুরো জাতি ওনাকে অপরিহার্য নেতা মনে করে। হাজার হাজার লোক ওনাকে দেখতে চেয়েছেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ লোক দেখতে এসেছেন। সবাইকে আসলে সুযোগ দেওয়া যায়নি। যারা আসতে পারেননি, তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।
সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, আমাদের আমিরের সুস্থতার জন্য অনেক মা-বোন রোজা রেখেছেন, কেউ নফল নামাজ পড়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ তিনি ভালো আছেন, সবাই দোয়া করবেন।
