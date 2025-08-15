খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকীতে শাহবাগ থানা ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল করেছে শাহবাগ থানা ছাত্রদল।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিববাড়ী আবাসিক এলাকায় বাদ জুমা দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে শাহবাগ থানা শাখা ছাত্রদলের সদস্য সচিব শাকিল হোসেন সাদ্দামের নেতৃত্বে ২০ ও ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। শিববাড়ী মসজিদের খতিব মিলাদ পরিচালনা করেন। মিলাদ শেষে খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।
শাকিল হোসেন সাদ্দাম বলেন, গণতন্ত্রের মা, বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮১ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে আমরা দোয়া ও মিলাদ মাহফিল করলাম। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসের সার্বিক সহযোগিতায় মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আমরা বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় বিশেষ দোয়া করেছি।
