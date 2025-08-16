খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকী
চট্টগ্রামে স্বেচ্ছাসেবক দলের দোয়া মাহফিল
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্যোগে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বাদ আছর নসিমন ভবন চট্টগ্রাম নগর বিএনপির দলীয় কার্যালয়ের মসজিদে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন মসজিদের খতিব হাফেজ মাওলানা এহসানুল হক।
চট্টগ্রাম মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক বেলায়েত হোসেন বুলুর সভাপতিত্বে দোয়া মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসেম বক্কর, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য শামসুল আলম, নগর বিএনপির সদস্য সচিব নাজিমুর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক এমএ আজিজ, আর. ইউ চৌধুরী শাহীন ও আহমেদুল হক রাসেল।
এসময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়া, এম. আবু বক্কর রাজু, রাজীব উদ্দিন আকন্দ, দিদার হোসেন, হারুনুর রশিদ, মো. আলমগীর, আব্দুল আহাদ রিপন, মো. ইফতেখার উদ্দিন নিবলু, তাজুল ইসলাম নয়ন, সদস্য- সাজ্জাদ হোসেন, শাহাদাত হোসেন সোহাগ, রাসেল খান, ইঞ্জিনিয়ার নুরুজ্জামান শিমুল, সাইফুল আলম দিপু, ইকবাল হোসেন রুবেল, রবিউল ইসলাম, মো. জাহিদুল ইসলাম, আকবর হোসেন মানিক, মো. ইস্কান্দার, মুরাদ আলম, মীর কাসেম, রাশেদ পাটোয়ারীসহ মহানগর, থানা ও ওয়ার্ড নেতারা।
১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট দিনাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন খালেদা জিয়া। বাবা ইস্কান্দার মজুমদার এবং মা তৈয়বা মজুমদারের তৃতীয় সন্তান তিনি। খালেদা জিয়ার জন্মদিনে দলীয়ভাবে এবারও কেক কাটার কোনো আয়োজন ছিল না।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরদিন স্থায়ী মুক্তি পান খালেদা জিয়া। এরপর এটিই তার দ্বিতীয় জন্মদিন, যা তিনি মুক্ত পরিবেশে পালন করছেন। তবে বিএনপি বলছে, জুলাই-আগস্টের শহীদ ও আহতদের স্মরণে কেক কাটাসহ অন্য কোনো আড়ম্বরপূর্ণ কর্মসূচি এবার নেই।
