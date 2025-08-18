খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকীতে প্রবীণদের নিয়ে দোয়া মাহফিল

খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকীতে প্রবীণদের নিয়ে দোয়া মাহফিল
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার ৮০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রবীণদের নিয়ে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কাজী জিয়া উদ্দিন বাসিত। প্রবীণদের বিভিন্ন উপহার সামগ্রীও দিয়েছেন তিনি।
রোববার (১৭ আগস্ট) রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত ‘বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ’ প্রাঙ্গণে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রবীণদের চোখে খালেদা জিয়ার কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রবীণদের জন্য মধ্যাহ্নভোজের পাশাপাশি তাদের মাঝে খেজুর, জায়নামাজ, তসবিহ ও বই বিতরণ করা হয়।
আলোচনায় প্রবীণরা খালেদা জিয়ার কর্মময় জীবন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তার অবদান ও জনগণের অধিকার আদায়ে তার দৃঢ় ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। এছাড়া খালেদা জিয়ার দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন।
অনুষ্ঠানে কাজী জিয়া উদ্দিন বাসিত বলেন, ‘প্রবীণরা জাতির অভিভাবক। তাদের দোয়া ও প্রার্থনাই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় শক্তি। খালেদা জিয়ার দীর্ঘায়ু, সুস্থতা এবং দেশের কল্যাণ কামনা করতেই এই আয়োজন।’
