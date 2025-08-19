  2. রাজনীতি

সালাহউদ্দিন টুকু

ফার্স্ট-সেকেন্ড ইয়ারের ছেলেরা সচিব-ডিসিদের পাশে বসে তদবিরে ব্যস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৬ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
ফার্স্ট-সেকেন্ড ইয়ারের ছেলেরা সচিব-ডিসিদের পাশে বসে তদবিরে ব্যস্ত
সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু/ফাইল ছবি

ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারের ছেলেরা সচিব-ডিসিদের পাশে বসে বিভিন্ন তদবিরে ব্যস্ত বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু।

তিনি বলেন, এটার ইফেক্ট কিন্তু সমাজে আরও কিছুদিন পরে গিয়ে পড়বে। এই সমাজ আস্তে আস্তে কলুষিত হয়ে যাচ্ছে। ছাত্রপ্রতিনিধি সেজে অনেকেই বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের মতো বিভিন্ন দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে বিএনপির সাবেক মহাসচিব ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম তালুকদারের ২৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

এ সময় প্রয়াত আব্দুস সালাম তালুকদারের সঙ্গে নিজের স্মৃতিচারণ করে টুকু বলেন, এখন সচিবালয়ে, ডিসি অফিসে ফার্স্ট ইয়ার/সেকেন্ড ইয়ারের ছেলেরা সচিবদের পাশে বসে, ডিসিদের পাশে বসে বিভিন্ন তদবিরে ব্যস্ত।

তিনি বলেন, অনেকের পিএসদের কারও দেড়শ, কারও আড়াইশ কোটি টাকার দুর্নীতির প্রমাণ দেশবাসী দেখেছে। এইভাবে যদি রাষ্ট্রব্যবস্থাকে প্রথম পর্যায়েই ভেঙে দেওয়া হয়, তাহলে রাষ্ট্রের অবস্থা ভবিষ্যতেও ভালো হবে না। কাজেই যে বয়সের কাজ, সেই বয়সেই করা উচিত।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে স্মরণসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দলটির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান। সভায় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমানুল্লাহ আমান, যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, ডাকসুর সাবেক এজিএস নাজিমুদ্দিন আলম, বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক সালাউদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ এম রশিদুজ্জামান মিল্লাতসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

