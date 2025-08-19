পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের পক্ষে নয় বিএনপি: ফখরুল

পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের পক্ষে নয় বিএনপি: ফখরুল
বিএনপি পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের পক্ষে নয় বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য জাতীয় নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই।
থাইল্যান্ডে ৭ দিনের চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টার দিকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। সেখানেই সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন ফখরুল।
মির্জা ফখরুল বলেন, দেশের মানুষ নির্বাচন চায়। সংকট নিরসনের একমাত্র পথ দ্রুত নির্বাচন।
তিনি আরও বলেন, যারা সংস্কার চাচ্ছে না, সেটা তাদের দলের ব্যাপার।
ডাকসু নির্বাচন প্রসঙ্গে বিএনপি মহাসচিব বলেন, সবার অংশগ্রহণে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হোক—এটাই প্রত্যাশা।
কেএইচ/এমআইএইচএস/জেআইএম