নির্বাচিত হলে পাঁচ বছরে ২৫ কোটি গাছ লাগাবে বিএনপি: তারেক রহমান
বিএনপির আগামী দিনের সুনির্দিষ্ট এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, জনগণের রায়ে নির্বাচিত হলে আগামী পাঁচ বছরে সারাদেশে কমপক্ষে ২৫ কোটি গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েছি।
তিনি বলেন, দেশকে বন্যা-খরা থেকে রক্ষার পাশাপাশি কৃষকদের সেচ সুবিধার জন্য, মানুষের পানির সুবিধা নিশ্চিত করতে আমরা পুনরায় খাল খনন কর্মসূচি চালু করবো, ইনশাল্লাহ।
স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর চীন মৈত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমন কথা বলেন তিনি।
তারেক রহমান বলেন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের (এআই) যুগে প্রবেশ করেছে বিশ্ব। সময়ের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের পিছিয়ে থাকার সুযোগ নেই। এসময়ের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বিএনপি এরই মধ্যে বিভিন্ন সেক্টরকে চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা বা পলিসি নির্ধারণ করেছে।
তিনি বলেন, আমরা বলেছি, বিএনপির আগামীর রাজনীতি হবে জনগণের জীবনমান উন্নয়নের রাজনীতি। সেটি দেশের ভেতরে হোক, বিদেশে হোক। যাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়। শুধু কর্মসংস্থান সৃষ্টি নয়, আমাদের আরেকটি মূল লক্ষ্য বা টার্গেট থাকবে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা। এসময় তিনি বিএনপির বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার বিস্তারিত আলোচনা করেন।
স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এস এম জিলানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহসান। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান, নজরুল ইসলাম খান, মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম মহাসচিব হাবিব-উন-নবী খান সোহেল, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, সাংগঠনিক সম্পাদক ফজলুল হক মিলন, প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু প্রমুখ।
