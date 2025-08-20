  2. রাজনীতি

চিকিৎসকের পরামর্শে বাসায় বিশ্রামে মির্জা ফখরুল

প্রকাশিত: ০৫:০৩ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মঙ্গলবার রাতে অসুস্থ হয়ে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি চিকিৎসকের পরামর্শে বাসায় বিশ্রামে আছেন।

বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি বাসায় ফেরেন।

এর আগে ১৯ আগস্ট সন্ধ্যায় চিকিৎসা শেষে থাইল্যান্ড থেকে দেশে ফেরেন মির্জা ফখরুল। গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বৈঠক করেন রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত। বাসায় ফেরার পর তিনি হঠাৎ অস্বস্তি অনুভব করলে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন তাকে দ্রুত ইউনাইটেড হাসপাতালে নিয়ে যান।

সেখানে রাত ১টার দিকে অধ্যাপক ড. এন. এ. এম. মোমেনুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে তাকে ভর্তি করা হয়। পরে রাত ২টা ২০ মিনিটে জাহিদ হোসেন জানান, মির্জা ফখরুলের অবস্থা আশঙ্কামুক্ত।

