আসলাম চৌধুরীর কারামুক্তি দিবসে সীতাকুণ্ড বিএনপির দোয়া মাহফিল

আসলাম চৌধুরীর কারামুক্তি দিবসে সীতাকুণ্ড বিএনপির দোয়া মাহফিল
দীর্ঘ ৯ বছর কারাভোগের পর গত বছরের ২০ আগস্ট মুক্তি পেয়েছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আসলাম চৌধুরী এফসিএ। তার কারামুক্তি দিবসে বুধবার (২০ আগস্ট) দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড-আকবর শাহ-পাহাড়তলী) এলাকার বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন।
দোয়া মাহফিলের পূর্বে অনুষ্ঠিত এক সংক্ষিপ্ত সভায় আসলাম চৌধুরী বলেন, সীতাকুণ্ড তথা চট্টগ্রাম-৪ নির্বাচনী এলাকার মানুষের ভালোবাসায় আমি মুগ্ধ। আমার প্রতি আপনাদের অগাধ আস্থা আর ভালোবাসার প্রতিদান হয়তো দিতে পারবো না কিন্তু আপনাদের পাশে আছি, থাকব এই কথা দিতে পারি। আল্লাহ যেনো আমাকে আপনাদের সেবা থেকে বঞ্চিত না করেন, সেজন্য দোয়া চাই প্রতিনিয়ত। আর রাজনীতিতে ষড়যন্ত্র থাকবে কিন্তু কোনো ষড়যন্ত্রই আমাকে দমাতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। এলাকার উন্নয়ন সমৃদ্ধিতে আমি সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।
সীতাকুণ্ড উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ডা. কমল কদরের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব কাজী মহিউদ্দিনের সঞ্চালনায় দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী সালাউদ্দিন, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যূগ্ম আহ্বায়ক মঞ্জুর আলম, সোলাইমান মঞ্জু, সীতাকুণ্ড পৌর বিএনপির আহ্বায়ক জাকির হোসেন, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি মোরসালিন, নুরুল আনোয়ার, শামসুল আলম আজাদ কাউন্সিলর, নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীর, রবিউল হক, জিতেন্দ্র নারায়ন নাটু, নার্গিস আক্তার, ফজলুল করিম চৌধুরী, সাহাবুদ্দিন রাজু, খোরশেদ আলম মেম্বার, রোকন উদ্দিন মেম্বার, বখতিয়ার উদ্দিন, বেলাল, মাওলানা ইসমাইল, নাছিম, আব্দুল হান্নান, মাসুদা আক্তার, আবু সালেক, অমলেন্দু কনক, জিয়া উদ্দিন, সোলাইমান রাজ, আলাউদ্দিন মনি, হেলাল উদ্দিন বাবর, মামুন রেজা, ইউনিয়ন বিএনপি নেতা কাজী এনামুল বারী, জাহাঙ্গীর, খ ম নাজিম উদ্দিন, জাফর আহমেদ ভূঁইয়া, আলাউদ্দিন মাসুম, আইনুল কামাল, আকবর হোসেন, সরোয়ার কামাল, আবুল কালাম আজাদ, রাশেল, সালামত উল্লাহ, ইদ্রিস মিয়া, ইদ্রিছ মনি, সাহাবুদ্দিন, নাজিমুদ্দোলা, শেখ সাহাবুদ্দিন, নবী চৌধুরী,মু ক্তিযোদ্ধা মহরম আলী, আবুল কাশেম, ছাত্রদল নেতা কাজী সেলিম, কোরবান আলী সাহেদ, ইসমাইল হোসেন, কামরুল ইসলাম বাবলু প্রমুখ।
