জুলাই সনদ নিয়ে মতামত জমা দিয়েছে বিএনপি

জুলাই সনদ নিয়ে মতামত জমা দিয়েছে বিএনপি
সরকারের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো জাতীয় জুলাই সনদের খসড়া পর্যালোচনা শেষে মতামত জমা দিয়েছে বিএনপি।
বুধবার (২০ আগস্ট) সন্ধ্যায় ঐক্যমত্য কমিশনে এ মতামত জমা দেওয়া হয়েছে।
বিএনপি স্থায়ী কমিটি সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদের বরাত দিয়ে দলটির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
এদিকে জুলাই সনদের মতামত জামা দেয়ার সময় বাড়ানো হয়েছে। আগামী ২২ আগস্ট বিকেল ৩টা পর্যন্ত মতামত জমা দেওয়া যাবে। বুধবার জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের জনসংযোগ বিভাগ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
গত শনিবার রাতে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে বহুল আলোচিত জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫-এর চূড়ান্ত খসড়া রাজনৈতিক দলগুলোকে দেয় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। তখন ২০ আগস্টের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোকে মতামত জমা দিতে বলা হয়।
