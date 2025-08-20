  2. রাজনীতি

জুলাই সনদ নিয়ে মতামত জমা দিয়েছে বিএনপি

প্রকাশিত: ০৯:০০ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
সরকারের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো জাতীয় জুলাই সনদের খসড়া পর্যালোচনা শেষে মতামত জমা দিয়েছে বিএনপি।

বুধবার (২০ আগস্ট) সন্ধ্যায় ঐক্যমত্য কমিশনে এ মতামত জমা দেওয়া হয়েছে।

বিএনপি স্থায়ী কমিটি সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদের বরাত দিয়ে দলটির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

এদিকে জুলাই সনদের মতামত জামা দেয়ার সময় বাড়ানো হয়েছে। আগামী ২২ আগস্ট বিকেল ৩টা পর্যন্ত মতামত জমা দেওয়া যাবে। বুধবার জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের জনসংযোগ বিভাগ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গত শনিবার রাতে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে বহুল আলোচিত জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫-এর চূড়ান্ত খসড়া রাজনৈতিক দলগুলোকে দেয় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। তখন ২০ আগস্টের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোকে মতামত জমা দিতে বলা হয়।

