মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: হতাহতদের পরিবারের পাশে তারেক রহমান
রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রশিক্ষণ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে অগ্নিদগ্ধে আহত ও নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে বিএনপি।
দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক তারেক রহমানের পক্ষ থেকে বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেলে আহত শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও নিহত শিক্ষার্থীর পরিবারের কাছে সহমর্মিতা জানানো হয়।
এদিন বিকেলে উত্তরা ১০ নম্বর সেক্টরে গিয়ে পরিবারগুলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ও ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর উপদেষ্টা শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানির নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল। এসময় তারেক রহমানের পক্ষ থেকে হতাহতদের পরিবারের সদস্যদের হাতে এককালীন আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া হয়।
প্রতিনিধিদলে ছিলেন- ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ উদ্দিন বকুল, উপদেষ্টা আবুল কাশেম, সদস্যসচিব কৃষিবিদ মোকছেদুল মোমিন মিথুন, জাতীয় প্রেস ক্লাবের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য জাহিদুল ইসলাম রনি, সংগঠনের সদস্য মাসুদ রানা লিটন, মুস্তাকিম বিল্লাহ, শাকিল আহমেদ ও রুবেল আমিন।
এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন- ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্যসচিব মোস্তফা জামান, মহানগর উত্তরের যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, এম কফিল উদ্দীন, আফাজ উদ্দীন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসনাইন নাহিয়ান সজীব, শেকৃবি ছাত্রদল নেতা কৃষিবিদ মিসবাউল আলম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতা রুবেল হোসেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ্ম আহ্বায়ক নুর হোসেন ও মিনার হোসেনসহ স্থানীয় বিএনপির নেতারা।
গত ২১ জুলাই ঢাকার উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের দিয়াবাড়ির স্থায়ী ক্যাম্পাসে একটি প্রশিক্ষণ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়। এতে এ পর্যন্ত ৩৬ জন নিহত হয়েছেন। অনেকে এখনো চিকিৎসাধীন। তাদের কারও কারও অবস্থা এখনো শঙ্কামুক্ত নয়। নিহত ৩৬ জনের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষার্থী।
