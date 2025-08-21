  2. রাজনীতি

নির্বাচনসহ নানা ইস্যুতে আইআরআই’র সঙ্গে বিএনপির বৈঠক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৫০ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
আইআরআই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বিএনপি নেতাদের বৈঠক

আন্তর্জাতিক রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বিএনপি নেতারা।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে বিএনপির পক্ষ থেকে স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান, সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ড. মাহাদী আমিন উপস্থিত ছিলেন।

আইআরআই’র পক্ষে অংশ নেন সংস্থার এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের পরিচালক স্টিফেন সিমা, উপপরিচালক ম্যাথিউ কার্টার এবং সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার অমিতাভ ঘোষ।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, বৈঠকে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আগামী জাতীয় নির্বাচন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হয়।

তবে বৈঠকের বিস্তারিত বিষয়ে বিএনপি বা আইআরআই’র পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

ড. আব্দুল মঈন খান জানান, গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের পরিস্থিতি, সংস্কার কার্যক্রম, সংসদ নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিএনপির আগামীর ভাবনা কী তা প্রতিনিধিদলের কাছে তুলে ধরেছে।

