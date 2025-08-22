জামায়াত নেতা আব্দুর রব
নির্বাচনী ফলাফল সুরক্ষার দায়িত্ব পোলিং এজেন্টদের
আগামী নির্বাচন দেশ ও জাতির ভাগ্য নির্ধারণের নির্বাচন, তাই দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষায় আসন্ন সংসদ নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করতে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আব্দুর রব।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) সকালে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের একটি মিলনায়তনে জাতীয় সংসদের ঢাকা-১৩ আসনের নির্বাচনী কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
অধ্যক্ষ আব্দুর রব বলেন, জনগণ ভোট দিলেই প্রার্থী বিজয়ী হয় না বরং গণরায়কে ধরে রাখার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্তদের সততা, দক্ষতা, যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয়। যাতে জনগণের দেওয়া রায়কে কেউ বিপথগামী করতে না পারে। মূলত, নির্বাচনী ফলাফল রক্ষার দায়িত্ব পোলিং এজেন্টদের ওপর। তাই প্রতিটি এজেন্টকে আইন-কানুন সম্পর্কে সচেতন, সতর্ক ও দায়িত্বশীল হতে হবে। বুথে নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলেই কাঙিক্ষত বিজয় অর্জন করা সম্ভব।
তিনি নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্তদের সচেতনভাবে দায়িত্ব পালন করে গণরায়ের সুরক্ষা দিতে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। অন্যথায় প্রকৃত ফলাফল ধরে রাখা সম্ভব হবে না।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ঢাকা মহানগর উত্তর জামায়াতের সেক্রেটারি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম বলেন, দেশ ও জাতি এক মহাক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। আগামী নির্বাচন দেশ ও জাতির ভাগ্য নির্ধারণী নির্বাচন। তাই আসন্ন নির্বাচনকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি জামায়াত মনোনীত প্রার্থীদের বিজয়ী করতে ময়দানে সবাইকে সর্বশক্তি নিয়োগের আহ্বান জানান।
