চরমোনাই পীর
পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন সব ধারার মানুষের দাবিতে পরিণত হয়েছে
পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন আজ দেশের সব ধারার মানুষের দাবিতে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর রেজাউল করিম। তিনি বলেন, বিভিন্ন জরিপেও উঠে এসেছে যে, অধিকাংশ মানুষই পিআর চায়।
তিনি আরও বলেন, বিগত ৫৪ বছরে যে পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়েছে সেই পদ্ধতি সংস্কারই হচ্ছে সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য। সেই সংস্কারটাই হলো বিশ্বের বহু দেশের মতো পিআর পদ্ধতির নির্বাচন। এর মাধ্যমে বহু দেশে শান্তি এসেছে।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিকেলে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দেওয়া, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
পরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ।
রেজাউল করিম আরও বলেন, যদি কোনো অশুভ চক্র চাপ প্রয়োগ করে প্রধান উপদেষ্টাকে সংস্কারের আগে নির্বাচন ঘোষণা দিতে বাধ্য করে তাহলে জানিয়ে রাখছি আমরাসহ ছাত্র-জনতা কিন্তু রাজপথ ছাড়িনি। যতদিন পর্যন্ত দেশের আইনশৃঙ্খলা সুন্দর না হবে, কাঙ্ক্ষিত সংস্কার না হবে, বিচার দৃশ্যমান না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আগের নিয়মে নির্বাচন হতে পারে না; হতে দেওয়া হবে না।
মুফতি রেজাউল করিম বলেন, সংস্কার দৃশ্যমান হতে হবে। নির্বাচনের আগেই জুলাই সনদের আইনি স্বীকৃতি দিতে হবে। নির্বাচনের পর জুলাই সনদের আইনি স্বীকৃতি কেউ দিয়ে দেবে সেটা আশার গুড়ে বালি।
তিনি বলেন, সবাইকে আহ্বান জানাবো, টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাস থেকে এবং বিদেশি আধিপত্য থেকে মুক্তির জন্য একমাত্র পদ্ধতি হলো পিআর পদ্ধতি। এই দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কর্মসূচি চালিয়ে যাবে।
এসময় আরও বক্তব্য রাখেন, দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য প্রিন্সিপাল মাওলানা সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল-মাদানি, অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, যুগ্ম মহাসচিব ও দলের মুখপাত্র মাওলানা গাজী আতাউর রহমান।
