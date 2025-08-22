চট্টগ্রামে জুলাই শহীদ স্মরণে গণঅধিকার পরিষদের ‘শহীদী পদযাত্রা’
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে জুলাই শহীদদের স্মরণে ‘শহীদী পদযাত্রা’ করেছে গণঅধিকার পরিষদ। শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেলে হাটহাজারী ডাকবাংলা চত্বর এ পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করেন দলটির নেতাকর্মীরা।
পদযাত্রায় সভাপতিত্ব করেন গণঅধিকার পরিষদ হাটহাজারী উপজেলার সভাপতি মো. শোয়াইব ও সাধারণ রনি চৌধুরী। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় উচ্চতর পরিষদের সদস্য জসিম উদ্দিন আকাশ।
পদযাত্রায় বক্তব্য রাখেন, পেশাজীবী পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মনিরুল ইসলাম, উত্তর জেলার সাবেক সদস্য সচিব হাসান তারেক, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক জিএম ওসমান, উত্তর জেলা যুব অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বাবুদা রনি, অর্থ সম্পাদক রাশেদ আজিম, মহানগর যুব অধিকার পরিষদের ইমরান চৌধুরী মুন্না, উত্তর জেলা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি রবিউল হাসান তানজিদ, সাধারণ সম্পাদক সাবিদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি তামজিদ হাসান, মহানগর ছাত্র অধিকার পরিষদের ওসমান, রিয়াজ শাহারিয়ার ও আবু রায়হান।
এছাড়া এ কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন, বায়েজিদ থানা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি শিল্পী শাহীন রেজা, ফটিকছড়ি গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি সোলায়মান সালমানসহ দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।
এমআরএএইচ/কেএইচকে/এএসএম