খালেদা জিয়াকে বাদ দিয়ে ইতিহাস লেখা যাবে না: মেয়র শাহাদাত

খালেদা জিয়াকে বাদ দিয়ে ইতিহাস লেখা যাবে না: মেয়র শাহাদাত
খালেদা জিয়াকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের কোনো ইতিহাস লেখা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ও বিএনপি নেতা ডা. শাহাদাত হোসেন।
শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে নগরীর নাসিরাবাদ কনভেনশন হলে চট্টগ্রাম শাখা ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন।
খালেদা জিয়ার ৮০তম জন্মদিন উপলক্ষে এবং ড্যাব কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
ডা. শাহাদাত বলেন, ১৯৮৬ সালে লালদিঘীর ময়দানে খালেদা জিয়া ঘোষণা দিয়েছিলেন, এরশাদের সঙ্গে কোনো নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেবে না। অন্যরা নির্বাচনে গেলেও খালেদা জিয়া আপস করেননি বলেই আন্দোলন জোরদার হয়েছিল।
তিনি অভিযোগ করেন, শেখ হাসিনা ও জামায়াত নির্বাচনে অংশ নেওয়ায় এরশাদের ক্ষমতা দীর্ঘায়িত হয়েছিল। অন্যথায় ১৯৮৬ সালেই পতন ঘটতো।
১/১১ প্রসঙ্গে চসিক মেয়র বলেন, শেখ হাসিনা বিদেশে চলে গেলেও খালেদা জিয়া দেশ ত্যাগ করেননি। তিনি বলেছিলেন—বাঁচলে এই দেশেই বাঁচবো, মরলে এই দেশেই মরবো।
ডা. শাহাদাতের দাবি, মানুষের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্রের কথা বলার কারণেই খালেদা জিয়াকে ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় জেলে রাখা হয়েছে।
আগামী নির্বাচন প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, দেশনায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধানের শীষে ভোট দিতে হবে।
ড্যাব কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও অনুষ্ঠান উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ডা. এস এম সারোয়ার আলমের সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব ডা. রিফাত কামাল রনির পরিচালনায় অনুষ্ঠানে ড্যাব চমেক শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডা. মো. জসিম উদ্দিন, চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডা. তমিজ উদ্দীন আহমেদ মানিক, মহানগর শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডা. মো. আব্বাস উদ্দীন, উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. মো. আব্দুল আলীম, চমেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মো. জসীম উদ্দীন, ডা. এম এ মান্নান, অধ্যাপক ডা. আনোয়ারুল হক চোধুরী, অধ্যাপক ডা. মো. আব্দুল মোত্তালিব, অধ্যাপক ডা. ইকবাল হোসেন, ডা. সুকান্ত ভট্টাচার্য, ডা. কামরুন নাহার দস্তগীর, ডা. মো. ইব্রাহিম চৌধুরী, রাঙামাটি জেলা ড্যাবের সভাপতি ডা. নীলু কুমার তন্চংগ্যা, জেলা ড্যাবের সাধারণ সম্পাদক ডা. বেলায়েত হোসেন ঢালীসহ দেশের শীর্ষ চিকিৎসক ও ড্যাব নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
