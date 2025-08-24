দেশের মানুষ ভোট দিতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে: ব্যারিস্টার অসীম
দেশের মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম।
তিনি বলেন, নির্বাচন ঘিরে অনেকেই নানামুখী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। কেউ যদি নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করে, তাহলে দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে তা রুখে দেবে বিএনপি।
রোববার (২৪ আগস্ট) রাজধানীর ধানমন্ডি থানা যুবদলের উদ্যোগে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময়ে ধানমন্ডি থানা যুবদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম বলেন, বিগত তিনটি সংসদ নির্বাচনে এ দেশের জনগণ ভোট দিতে পারেনি। জনগণ মুখিয়ে আছে একটি অবাধ, গ্রহণযোগ্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দেওয়ার জন্য। তাই দ্রুত সময়ের মধ্যে নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে।
তিনি বলেন, এই নির্বাচন ঘিরে অনেকেই নানামুখী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। নির্বাচন বানচালের যে কোনো ষড়যন্ত্র দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে রুখে দিবে বিএনপি।
নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় এ নেতা বলেন, আমাদের সবাইকে একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেন মানুষ বুঝতে পারে আগামীতে বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করতে পারে। অতীতে শহীদ জিয়াউর রহমানের আদর্শ ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য ১৯৯১ থেকে ৯৬ সাল, ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল এবং বিগত ১৫ বছর ধরে ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলন করে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে বিএনপি।
