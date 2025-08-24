এনসিপির দপ্তর সেল গঠন
সাংগঠনিক কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দপ্তর সেল গঠন করা হয়েছে। শনিবার (২৩ আগস্ট) দলের যুগ্ম সদস্যসচিব (দপ্তর) সালেহ উদ্দিন সিফাতের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে সেল গঠনের বিষয়ে জানানো হয়। রোববার এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
সেল সম্পাদক হয়েছেন সালেহ উদ্দিন সিফাত ও সহ-সম্পাদক হয়েছেন মোহাম্মদ উসামা। সদস্য হিসেবে রয়েছেন সাদিয়া ফারজানা দিনা, জোবাইরুল হাসান আরিফ, কৈলাশ চন্দ্র রবিদাস, সাগর বড়ুয়া, প্লাবন তারিক, নুরুল হুদা জুনেদ, হাফসা জাহান, ইফতেখারুল ইসলাম।
দলের আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম এবং সদস্যসচিব আখতার হোসেন এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন বলেও জানানো হয়েছে।
