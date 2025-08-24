মুসলিম উম্মাহর ঐক্য নিয়ে ইসহাক দার ও জামায়াত আমিরের আলোচনা

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য নিয়ে ইসহাক দার ও জামায়াত আমিরের আলোচনা
পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুহাম্মদ ইসহাক দারের সঙ্গে আলোচনায় মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের বিষয়ে জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান গুরুত্ব দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন দলটির নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। ফিলিস্তিনের ওপর যে গণহত্যা চলছে সেজন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জামায়াত আমির।
তাহের বলেন, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের আমিরে জামায়াতের বাসায় এসেছেন। তিনি তার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছেন। প্রায় আধাঘণ্টা তাদের মধ্যে কুশলবিনিময় ও বৈঠক হয়েছে।
রোববার (২৪ আগস্ট) দুপুরে জামায়াত আমিরের বাসায় তাদের মধ্যে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষাৎ শেষে সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।
তিনি বলেন, আগামীকাল সৌদিতে মুসলিম দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে যেন কার্যকর হয়, জামায়াত আমির সেই আহ্বান জানান। এছাড়া পাকিস্তান ও বাংলাদেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ও সম্ভাবনাগুলোর বিষয়ে যৌথভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।
এদিন দুপুর ২টায় জামায়াত আমিরের বাসায় আসেন মোহাম্মাদ ইসহাক দার। এ সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী তারিক বাযওয়া, দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডিরেক্টর জেনারেল (সাউথ এশিয়া ও সার্ক) ইলিয়াস মেহমুদ নিজামী, ঢাকাস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার, ডেপুটি হাইকমিশনার মুহাম্মাদ ওয়াসিফ এবং পলিটিক্যাল কাউন্সেল কামরান দাঙ্গল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নায়েবে আমির সাবেক এমপি ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এবং জামায়াত আমিরের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মাহমুদুল হাসান চৌধুরী।
আরএএস/ইএ/জিকেএস