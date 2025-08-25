ডা. সাবরিনাকে জাতীয়তাবাদী আইন ছাত্র ফোরামের শোকজ

ডা. সাবরিনাকে জাতীয়তাবাদী আইন ছাত্র ফোরামের শোকজ
শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ এনে ডা. সাবরিনা হোসাইনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইন ছাত্র ফোরাম। অস্তিত্ব নেই, সংগঠনটির এমন একটি কমিটির নাম উল্লেখ করা ব্যানার নিয়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করায় তাকে এ শোকজ দেওয়া হয়।
সোমবার (২৫ আগস্ট) দেওয়া ওই কারণ দর্শানো নোটিশে বলা হয়, আপনি (ডা. সাবরিনা) আজ শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মাজারে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইন ছাত্র ফোরাম, গ্রীন ভিউ ল' কলেজ শাখার ব্যানারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন, যা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইন ছাত্র ফোরামের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইন ছাত্র ফোরামের গ্রীন ভিউ ল' কলেজ শাখায় কোনো স্বীকৃত কমিটি নেই। এ অবস্থায় আপনি সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলাভঙ্গ করেছেন।
এতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইন ছাত্র ফোরাম সারাদেশের আইন শিক্ষার্থীদের নিয়ে অত্যন্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করে। যে কোনো শৃঙ্খলা ভঙ্গের বিরুদ্ধে আইন ছাত্র ফোরাম আপসহীন।
নোটিশে আরও বলা হয়, এ অবস্থায় ডা. সাবরিনা হোসাইনসহ যারা ওই শৃঙ্খলা ভঙ্গের সঙ্গে জড়িত তাদের প্রত্যেককে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ৩য় তলার কনফারেন্স রুমে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইন ছাত্র ফোরামের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক এম আবু ফয়েজ ও সদস্য সচিব মো. বিল্লাল হোসেন বিপ্লবের কাছে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
এএমএ/জেআইএম