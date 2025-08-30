  2. রাজনীতি

গণঅধিকার পরিষদের নেতাদের ওপর হামলার ঘটনায় মির্জা ফখরুলের নিন্দা

প্রকাশিত: ০৬:৫৪ এএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে ব্যাহত করে এমন কোনো কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে না বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেন। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল খান গণমাধ্যমে বিবৃতিটি পাঠান।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, বিএনপি সব শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চাকে ব্যাহত করে এমন কোনো কর্মকাণ্ডকে বিএনপি সমর্থন করে না এবং সুস্থধারার রাজনৈতিক কর্মসূচিতে হামলাকে আমরা নিন্দা জানাই।

বিবৃতিতে মির্জা ফখরুল গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল ইসলাম নুর ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ দলটির নেতাকর্মীদের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

আহত নেতাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে তিনি বলেন, তাদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

