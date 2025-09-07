  2. রাজনীতি

এনসিপির কৃষক উইং গঠনের দায়িত্ব পেলেন মওলানা ভাসানীর নাতি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫৬ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আজাদ খান ভাসানী/ ছবি- সংগৃহীত

কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা, ভূমি সংস্কার ও কৃষিপণ্যের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ‘কৃষক উইং’ গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। মওলানা ভাসানীর নাতি আজাদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত প্রস্তুতি কমিটিকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাতে দলের যুগ্ম সদস্যসচিব (দপ্তর) সালেহ উদ্দিন সিফাতের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর অনুমোদনক্রমে কৃষক উইংয়ের প্রস্তুতি কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে প্রধান সমন্বয়কারী করা হয়েছে আজাদ খান ভাসানীকে। এনসিপি নেতা আজাদ খান ভাসানী মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ছেলে আবুবকর খান ভাসানীর ছোট ছেলে।

কমিটিতে যুগ্ম সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সাঈদ উজ্জ্বল ও হাফসা জাহান। সদস্য হিসেবে আছেন কৃষিবিদ গোলাম মোর্তজা সেলিম, মো. নাজমুল হাসান সোহাগ, নফিউল ইসলাম, ফিহাদুর রহমান দিবস, মো. মাসুদ রানা, মো. মাসুমূল হাসান সজিব ও মো. মাহিদুল ইসলাম (মাহি পলাশ)।

