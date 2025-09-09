  2. রাজনীতি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১২ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সাংবাদিক শিবলীর মরদেহ দেখতে ঢামেকে বিএনপি নেতা কাকন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে কার্জন হলে সংবাদ সংগ্রহের সময় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন সাংবাদিক তারিকুল ইসলাম শিবলী (৪০)। তিনি অনলাইনভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল এস’র সিটি রিপোর্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্রুত তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শিবলীর মৃত্যুর খবর পেয়ে বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. পারভেজ রেজা কাকন ঢামেক হাসপাতালে উপস্থিত হন। এসময় তিনি শিবলীর পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানান।

জানা গেছে, শিবলীর গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা জেলার বুড়িচং থানায়। বর্তমানে উত্তরার দিয়াবাড়ি এলাকায় থাকতেন। দুই মেয়ের জনক ছিলেন তিনি।

কেএইচ/এনএইচআর/এমএস

