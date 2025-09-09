সাংবাদিক তরিকুলের মৃত্যুতে ফরহাদের শোক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৬ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সাংবাদিক তরিকুলের মৃত্যুতে ফরহাদের শোক
তরিকুল শিবলী ও এস এম ফরহাদ/ছবি সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে (ডাকসু) দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিক তরিকুল শিবলীর (৪০) মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন শিবির প্যানেলের জিএস পদপ্রার্থী এস এম ফরহাদ।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) নিজের ফেসবুক স্ট্যাটাসে এই শোক জানান ফরহাদ।

এর আগে দুপুর দেড়টার দিকে অচেতন অবস্থায় তরিকুল শিবলীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

আরও পড়ুন

নিজের ফেসবুক স্ট্যাটাসে এস এম ফরহাদ লেখেন, সাংবাদিকতা একটি মহান পেশা, যেখানে সত্য তুলে ধরা মৌলিক দায়িত্ব। তরিকুলের এই অকাল মৃত্যু নিঃসন্দেহে তার সহকর্মী, সুহৃদ ও পরিবার-পরিজনের জন্য বেদনাদায়ক।

তিনি মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বলেন, আমরা মহান রবের কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ যেন ভাইকে ক্ষমা করে দেন, তার কবরকে জান্নাতের বাগিচায় পরিণত করেন।

জেপিআই/এমআইএইচএস/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।