পিআরসহ ৫ দাবিতে রাজধানীতে ইসলামী আন্দোলনের বিক্ষোভ মিছিল
পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ পাঁচ দফা দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) জোহরের নামাজের পর বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেট থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলের নেতৃত্ব দেন দলের জ্যেষ্ঠ নায়েবে আমির সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করিম।
মিছিলের আগে দলের নেতাকর্মীরা দুপুর দেড়টার দিকে বায়তুল মোকাররমের সামনে এক সমাবেশ করেন। এতে দলটির ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ শাখার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্য রাখেন।
সমাবেশে ইসলামী আন্দোলনের যুগ্ম মহাসচিব আহমেদ আব্দুল কাইয়ুম বলেন, দেশের প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি চালু করতে হবে। গত ৫৪ বছরের নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে সরকারকে সরে আসতে হবে, কারণ জুলাই বিপ্লব কোনো যেনতেন নির্বাচনের জন্য হয়নি, বরং নতুন বাংলাদেশ গড়ার জন্য হয়েছে।
তিনি বলেন, ভারতীয় আধিপত্যবাদের দোসর ১৪ দলীয় জোটকে নিষিদ্ধ করতে হবে। জাতীয় পার্টির ওপর ভর করে তারা ফিরে আসতে চায়। এটা হতে দেওয়া যাবে না। এদের বহিষ্কার করতে হবে।
আরএএস/কেএইচকে/এএসএম