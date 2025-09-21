প্রশাসনে আওয়ামী ফ্যাসিবাদ রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়: ফারুক
প্রশাসনে আওয়ামী ফ্যাসিবাদ বহাল রেখে কখনই সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক।
তিনি বলেন, দেশে আবারও নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র চলছে। তবে জনগণের ভোটাধিকার রক্ষার লড়াই থেকে বিএনপি সরে দাঁড়াবে না।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের আব্দুস সালাম হলে জাতীয়তাবাদী নবীন দল আয়োজিত ‘প্রশাসনে এখনো আওয়ামী ফ্যাসিবাদদের স্বপদে বহাল রেখে নির্বাচন কি সম্ভব?’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
ফারুক বলেন, কিছু গোষ্ঠী নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। তারা দিনের ভোট রাতে করে জনগণের অধিকার হরণ করেছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনও তারা বানচাল করতে চাচ্ছে।
আরও পড়ুন
বাহানা দিয়ে নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে চাচ্ছেন কেন
নির্বাচনে পতিত সরকারের সিন্ডিকেট ভিন্নভাবে এআই ব্যবহার করবে
পিআর চাইলে জনগণের কাছে যান: ডা. জাহিদ
তিনি বলেন, ১৬ বছর ধরে মামলা, অত্যাচার, অবিচার সহ্য করে আমরা গণতন্ত্রের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। এখন আর পেছনে ফেরার সময় নেই। ভোটের অধিকারের জন্যই আমরা লড়ছি।
বিএনপির এই নেতা জাতীয়তাবাদী শক্তির মধ্যে ঐক্যের ওপর জোর দিয়ে বলেন, আমাদের ঐক্য নষ্ট করার ষড়যন্ত্র চলছে। কিন্তু দেশপ্রেমিক জনতা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে, কোনো ফ্যাসিবাদই আর টিকবে না।
সভায় বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আজাদ, মৎস্যজীবী দল নেতা ইসমাইল হোসেন সিরাজীসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।
কেএইচ/ইএ/এএসএম