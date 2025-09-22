বিএনপি ক্ষমতায় এলে কুমিল্লাকে বিভাগ করা হবে: মোশাররফ
বিএনপি ক্ষমতায় এলে কুমিল্লা জেলাকে বিভাগে রূপান্তর করা হবে বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খোন্দকার মোশাররফ হোসেন। তিনি বলেন, কুমিল্লাকে বিভাগ করতেই হবে। প্রশাসনিক প্রয়োজনে করতে হবে এবং কুমিল্লার বাইরে অন্য কোনো নাম কুমিল্লার জনগণ মেনে নেবে না।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি ঢাকা ও নাগরিক পরিষদ কুমিল্লার যৌথ আয়োজনে ‘কুমিল্লা নামে কুমিল্লা বিভাগ বাস্তবায়নের দাবিতে’ এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন।
খোন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, কুমিল্লাবাসী এরই মধ্যে অন্য কোনো নাম প্রত্যাখ্যান করেছে। কুমিল্লায় বিভাগ চাই। এই ইস্যু নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে দেখা করার জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিনিধিদল যাবে। সেই লক্ষ্যে আপনারা একটি কমিটি গঠন করুন। ব্যক্তিগতভাবে আমার সহযোগিতা থাকবে।
তিনি আরও বলেন, এসব প্রচেষ্টার পরও যদি অন্তর্বর্তী সরকার আমাদের দাবিতে সাড়া না দেয়, তাহলে আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই—আগামী নির্বাচনে যদি বাংলাদেশের মানুষ বিএনপিকে ক্ষমতায় আনে এবং আল্লাহ আমাদের সেই সুযোগ দেন, তাহলে সরকারে গিয়ে দ্রুত কুমিল্লা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হবে, ইনশা আল্লাহ।
সভায় উপস্থিত ছিলেন এনসিপি মুখ্য সংগঠন হাসনাত আব্দুল্লাহ, কুমিল্লা সমতি ঢাকা সভাপতি এবিএম শাহজাহান, নাগরিক পরিষদ কুমিল্লার সভাপতি ড. শাহ মোহাম্মদ সেলিম, বি-বাড়িয়া জেলা বিএনপির সভাপতি এনামুল হক বাবলু,সাবেক অতিরিক্ত সচিব আব্দুল মান্নান ইলিয়াস, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি ঢাকা সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্বাস উদ্দীন সহ প্রমুখ।
কেএইচ/এমআইএইচএস/এমএস